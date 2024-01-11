Моуринью: «Рома» проиграла из-за пенальти от современного футбола»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в четвертьфинале Кубка Италии.

«Всегда больно проигрывать в дерби. Мы проиграли из-за пенальти от современного футбола, от ВАР. Судья был в 3 метрах и не дал свисток... Игроки 20 лет назад никогда бы не прыгнули так, как это было сегодня», — приводит журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте слова Моуринью.

«Лацио» вышел в полуфинал и сыграет с победителем встречи «Ювентус» — «Фрозиноне».