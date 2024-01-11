Миранчук заработал пенальти в ворота «Милана», Копмейнерс вывел «Аталанту» вперед
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заработал пенальти в матче против «Милана» в 1/4 финала Кубка Италии.
Одиннадцатиметровый удар на 59-й минуте реализовал Тен Копмейнерс. Бергамаски вышли вперед в гостевом матче — 2:1.
7 января Миранчук отметился голевой передачей в игре с «Ромой» (1:1) в серии А. 3 января россиянин забил гол и отдал передачу в матче с «Сассуоло» (3:1) в Кубке Италии.
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|11
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|6
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Дженоа – Торино
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Наполи – Салернитана
|- : -
|13.01
|20:00
|
Верона – Эмполи
|- : -
|13.01
|22:45
|
Монца – Интер
|- : -
|14.01
|14:30
|
Лацио – Лечче
|- : -
|14.01
|17:00
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Кальяри – Болонья
|- : -
|14.01
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Фиорентина – Удинезе
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|14.01
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Милан – Рома
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