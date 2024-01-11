Миранчук заработал пенальти в ворота «Милана», Копмейнерс вывел «Аталанту» вперед

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заработал пенальти в матче против «Милана» в 1/4 финала Кубка Италии.

Одиннадцатиметровый удар на 59-й минуте реализовал Тен Копмейнерс. Бергамаски вышли вперед в гостевом матче — 2:1.

7 января Миранчук отметился голевой передачей в игре с «Ромой» (1:1) в серии А. 3 января россиянин забил гол и отдал передачу в матче с «Сассуоло» (3:1) в Кубке Италии.