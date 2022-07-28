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Мхитарян рассказал, что Моуринью хотел сохранить его в «Роме»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел сохранить его в римском клубе.

Этим летом футболист стал игроком миланцев, перейдя на правах свободного агента.

«Мне было жаль покидать «Рому», я прожил там 3 прекрасных года и выиграл Лигу конференций. Но мне уже 33 года, я хочу выигрывать трофеи. Моуринью хотел сохранить меня в «Роме», этого все в клубе хотели. Но это было нужно как для меня, так и для «Ромы», потому что теперь она взяла Дибалу. Я очень рад за клуб», — цитирует футболиста Calciomercato.

Мхитарян перешел в «Интер» в начале июля, футболист подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года.

Предыдущей командой Мхитаряна была «Рома», за которую он играл с сентября 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за римлян.

Генрих Мхитарян
ФК Рома
Жозе Моуринью
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