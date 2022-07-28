Мхитарян рассказал, что Моуринью хотел сохранить его в «Роме»
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел сохранить его в римском клубе.
Этим летом футболист стал игроком миланцев, перейдя на правах свободного агента.
«Мне было жаль покидать «Рому», я прожил там 3 прекрасных года и выиграл Лигу конференций. Но мне уже 33 года, я хочу выигрывать трофеи. Моуринью хотел сохранить меня в «Роме», этого все в клубе хотели. Но это было нужно как для меня, так и для «Ромы», потому что теперь она взяла Дибалу. Я очень рад за клуб», — цитирует футболиста Calciomercato.
Мхитарян перешел в «Интер» в начале июля, футболист подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года.
Предыдущей командой Мхитаряна была «Рома», за которую он играл с сентября 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за римлян.
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1
|Милан
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2
|Интер
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|0-0
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3
|Наполи
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Лацио
|0
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|0
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|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
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|0
|0
|0-0
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8
|Аталанта
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|0
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|0-0
|0
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9
|Верона
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|0-0
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10
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -