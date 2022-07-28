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Сегодня, 15:15

«Монца» интересуется полузащитником «Ювентуса» Ровеллой

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Монца» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Николе Ровелле, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, туринский клуб готов отдать 20-летнего итальянца в аренду, чтобы он получил больше игровой практики.

Ровелла перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в январе 2021 года, после чего отправился в аренду в Турин.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче за генуэзский клуб, в которых отдал четыре результативные передачи.

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