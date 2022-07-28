«Монца» интересуется полузащитником «Ювентуса» Ровеллой

«Монца» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Николе Ровелле, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, туринский клуб готов отдать 20-летнего итальянца в аренду, чтобы он получил больше игровой практики.

Ровелла перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в январе 2021 года, после чего отправился в аренду в Турин.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче за генуэзский клуб, в которых отдал четыре результативные передачи.