Главный тренер «Интера» Индзаги подвел итоги прошедшего сезона серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о прошлом сезоне серии А. В прошлом розыгрыше команда заняла второе место.

«Уверен, мне придется проделать большую работу, чтобы повторить результаты прошлого сезона. Мы выступили очень хорошо, так что я доволен, как он сложился. Это мог быть потрясающий год, но нам не хватило двух очков до чемпионства», — цитирует Индзаги DAZN.

В прошлом розыгрыше команда заняла второе место, «Интеру» не хватило двух очков для победы. Чемпионом Италии стал «Милан». 13 августа стартует новый сезон серии А.