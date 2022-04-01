«Когда включаешь серию А после бундеслиги, то думаешь: «Где я, черт возьми?» Сарри раскритиковал уровень чемпионата Италии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал уровень чемпионата Италии. 63-летний итальянский специалист недоволен тренировочными базами и спортивной инфраструктурой в стране.

«Мы тут отстаем от других на 30-35 лет, но никто не говорит о структуре и тренировочных базах. Когда я ною о газонах, они говорят, что я всегда жалуюсь. Если вы смотрите матч бундеслиги и переключаетесь на матч серии А, вы спрашиваете себя: «Где я, черт возьми?», — рассказал Сарри на пресс-конференции.

В матче 31-го тура серии А «Лацио» примет «Сассуоло». В сезоне-2021/22 чемпионата Италии римский клуб идет на седьмом месте, набрав 49 очков после 30 туров.