Михайлович, у которого выявили рецидив лейкемии, пообщался с футболистами «Болоньи» по видеосвязи

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пообщался с футболистами по видеосвязи из больничной палаты, сообщает Calciomercato.

По данным источника, во время звонка присутствовали все сотрудники клуба. Атмосфера при этом была позитивной. Михайлович потребовал от игроков полной самоотдачи в предстоящем матче 31-го тура чемпионата Италии против «Милана».

В июле 2019 года Михайлович сообщил, что у него обнаружили лейкемию. Сербский специалист перенес несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. В начале мая 2020 года его выписали из больницы.

53-летний Михайлович возглавляет «Болонью» с 2019 года.

В сезоне-2021/22 «Болонья» занимает 13-е место в серии А, набрав 33 очка после 29 туров.