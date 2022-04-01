Моуринью не хочет отпускать Мхитаряна в другую команду

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью надеется, что полузащитник Генрих Мхитарян не покинет команду этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

Соглашение 33-летнего игрока с клубом истекает в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что «Рома» и Мхитарян близки к заключению нового контракта. Моуринью считает футболиста важной фигурой команды, поэтому в скором времени должно быть объявлено о подписании нового соглашения.

В этом сезоне футболист провел 36 матчей за «Рому» во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 7 результативных передач.