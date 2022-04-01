Моуринью не хочет отпускать Мхитаряна в другую команду
Моуринью надеется, что Мхитарян не покинет «Рому»
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью надеется, что полузащитник Генрих Мхитарян не покинет команду этим летом, сообщает журналист Николо Скира.
Соглашение 33-летнего игрока с клубом истекает в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что «Рома» и Мхитарян близки к заключению нового контракта. Моуринью считает футболиста важной фигурой команды, поэтому в скором времени должно быть объявлено о подписании нового соглашения.
В этом сезоне футболист провел 36 матчей за «Рому» во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 7 результативных передач.
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Хоккей
|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|
2
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|
5
|Аталанта
|29
|14
|9
|6
|51-31
|51
|
6
|Рома
|30
|15
|6
|9
|50-35
|51
|
7
|Лацио
|30
|14
|7
|9
|58-45
|49
|
8
|Фиорентина
|29
|14
|5
|10
|48-38
|47
|
9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|
10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|
11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|
12
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
|
20
|Салернитана
|29
|3
|7
|19
|22-68
|15
Результаты / календарь
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38 тур
|2.04
|16:00
|
Специя – Венеция
|- : -
|2.04
|19:00
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|2.04
|21:45
|
Салернитана – Торино
|- : -
|3.04
|13:30
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|3.04
|16:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|3.04
|16:00
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сампдория – Рома
|- : -
|3.04
|21:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|4.04
|19:30
|
Верона – Дженоа
|- : -
|4.04
|21:45
|
Милан – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5
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