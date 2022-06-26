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Сегодня, 21:23

Маттиа Дестро продолжит карьеру в «Эмполи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро продолжит карьеру в «Эмполи», сообщает инсайдер Николо Скира.

Он договорился о контракте на год с опцией продления еще на сезон. Зарплата 31-летнего форварда составит 900 тысяч евро в год.

В понедельник Дестро пройдет медобследование, после чего официально подпишет контракт.

В прошлом сезоне форвард провел в серии А 27 матчей, в которых забил 9 мячей.

ФК Эмполи
Маттиа Дестро
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