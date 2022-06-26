Маттиа Дестро продолжит карьеру в «Эмполи»
Бывший нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро продолжит карьеру в «Эмполи», сообщает инсайдер Николо Скира.
Он договорился о контракте на год с опцией продления еще на сезон. Зарплата 31-летнего форварда составит 900 тысяч евро в год.
В понедельник Дестро пройдет медобследование, после чего официально подпишет контракт.
В прошлом сезоне форвард провел в серии А 27 матчей, в которых забил 9 мячей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.08
|00:00
|
Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
|00:00
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|00:00
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
|00:00
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
|
Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
|
Верона – Наполи
|- : -
Новости