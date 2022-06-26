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Сегодня, 21:06

Чемпион мира Дзаккардо поделился ожиданиями от выступления Кварацхелии в Италии

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо поделился ожиданиями от выступления Хвичи Кварацхелии, который будет играть за «Наполи».

«Я видел, как он играет в 2020 году, и это сразу произвело впечатление, так что с тех пор я слежу за ним.

Надеюсь, он сможет стать одним из лучшим игроков в своем амплуа. У него есть уверенность и толковая голова на плечах. В Италии не так много футболистов с таким же темпом, ускорением и дрибблингом, как у него. Исключение, пожалуй, — Леау из «Милана». Он может стать решающим игроком для «Наполи», — цитирует Дзаккордо Football Italia.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом.

27 апреля президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил, что Кварацхелия перейдет летом в итальянский клуб.

Хвича Кварацхелия
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