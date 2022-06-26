Полузащитник Артур попал в сферу интересов «Ромы»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Corriere dello Sport.

25-летний бразилец не входит в планы главного тренера «старой сеньоры» Массимилиано Аллегри.

Зимой Артур мог оказаться в «Арсенале», однако лондонцы так и не согласовали с «Ювенусом» условия аренды с правом выкупа.

Артур провел за «Ювентус» в серии А 20 матчей и не отметился результативными действиями.