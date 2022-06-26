Полузащитник Артур попал в сферу интересов «Ромы»
Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Corriere dello Sport.
25-летний бразилец не входит в планы главного тренера «старой сеньоры» Массимилиано Аллегри.
Зимой Артур мог оказаться в «Арсенале», однако лондонцы так и не согласовали с «Ювенусом» условия аренды с правом выкупа.
Артур провел за «Ювентус» в серии А 20 матчей и не отметился результативными действиями.
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|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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8
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
|0
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|0
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|0-0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Лечче
|0
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19
|Кремонезе
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20
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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|14.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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