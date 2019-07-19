Маттейс де Лигт: "Приглашение Роналду не было решающим для моего перехода в "Ювентус"

Новичок "Ювентуса" Маттейс де Лигт подтвердил, что перейти в туринский клуб ему предложил Криштиану Роналду после финала Лиги наций. Также 19-летний голландец выразил надежду, что оправдает возложенные на него надежды.

– Мне нужно привыкнуть к новой стране, к новой лиге, – цитирует AFP де Лигта. – Для меня большая честь получить такой прием в "Ювентусе". Надеюсь, что смогу отплатить.

Да, Роналду на самом деле ко мне подходил после финала Лиги наций. Для меня большая честь, что такой игрок сделал мне подобное предложение. Это был большой комплимент для меня. Но эти слова не были решающими в моем переходе в "Ювентус".