Матич признался, что перешел в «Рому» ради работы с Моуринью

Новичок «Ромы» Неманья Матич признался, что перешел в римский клуб ради главного тренера Жозе Моуринью. В июне 2022 года футболист подписал контракт с командой до 2023 года.

«Мы хорошо знакомы, и я счастлив снова поработать с ним. Я тут из-за Моуринью. Я бы хотел быть игроком, который провел под началом Моуринью больше всего матчей и опередить Лэмпарда. Мне нравятся перспективы «Ромы», — цитирует Матича ITASportPress.

В сезоне-2021/22 Матич провел 32 матча за «Манчестер Юнайтед» и сделал 4 результативные передачи.

Матич выступал за «МЮ» с июля 2017 года. Ранее он играл под руководством Жозе Моуринью в «Челси» и «МЮ».