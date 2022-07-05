Мальдини поделился ожиданиями от старта сезона-2022/23 серии А

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о подготовке команды к новому сезону. Вчера, 4 июля, клуб приступил к тренировкам.

«Отдых был заслуженным. Прошлый сезон был невероятным, эхо победы все еще отзывается в стенах офиса клуба. Но пора писать новую страницу, помня о победе в прошлом сезоне. Командный дух укрепился, наши ценности стали понятнее всем. Пока еще не все игроки прибыли в наше распоряжение, но к 15-16 числу они будут тут уже все», — цитирует Мальдини ITASportPress.