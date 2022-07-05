Защитник Де Лигт хочет покинуть «Ювентус» ради «Баварии»
Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лигт сообщил руководству клуба, что хочет покинуть этим летом туринский клуб, пишет Bild.
По данным источника, футболист хочет продолжить карьеру в «Баварии». Немецкий клуб также рассматривает защитника для покупки. Однако главным претендентом на покупку голландца является «Челси», который предлагает 80 миллионов евро за игрока.
В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Текущий контракт голландца рассчитан до лета 2024 года.
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15
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17
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18
|Лечче
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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|13.08
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|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
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Салернитана – Рома
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|14.08
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Специя – Эмполи
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Ювентус – Сассуоло
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