Защитник Де Лигт хочет покинуть «Ювентус» ради «Баварии»

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лигт сообщил руководству клуба, что хочет покинуть этим летом туринский клуб, пишет Bild.

По данным источника, футболист хочет продолжить карьеру в «Баварии». Немецкий клуб также рассматривает защитника для покупки. Однако главным претендентом на покупку голландца является «Челси», который предлагает 80 миллионов евро за игрока.