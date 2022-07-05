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Защитник Де Лигт хочет покинуть «Ювентус» ради «Баварии»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лигт сообщил руководству клуба, что хочет покинуть этим летом туринский клуб, пишет Bild.

По данным источника, футболист хочет продолжить карьеру в «Баварии». Немецкий клуб также рассматривает защитника для покупки. Однако главным претендентом на покупку голландца является «Челси», который предлагает 80 миллионов евро за игрока.

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Текущий контракт голландца рассчитан до лета 2024 года.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Ювентус
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