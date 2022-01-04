Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» может быть перенесен, сообщает La Gazzetta dello Sport. В неаполитанском клубе зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом.

Источник указывает, что может повториться ситуация прошлого сезона, когда местные «Наполи» запретили команде отправиться на матч в Турин, из-за чего игра не состоялась в назначенный срок.

Ранее «Наполи» объявил, что положительный тест сдали главный тренер Лучано Спаллетти, защитник Мариу Руй и еще три представителя клуба. До этого также стало известно, что заразились еще четыре игрока первой команды: Кевин Малькюи, Эльиф Эльмас, Ирвинг Лосано и Виктор Осимхен.

Матч «Ювентус» — «Наполи» должен состояться 6 января. Начало в 22.45 по московскому времени.