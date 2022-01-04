Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Матч «Ювентус» — «Наполи» может быть перенесен из-за коронавируса

4 января, 23:45
Стадион «Ювентуса». Фото Twitter
Стадион «Ювентуса». Фото Twitter
Теги:

Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» может быть перенесен, сообщает La Gazzetta dello Sport. В неаполитанском клубе зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом.

Источник указывает, что может повториться ситуация прошлого сезона, когда местные «Наполи» запретили команде отправиться на матч в Турин, из-за чего игра не состоялась в назначенный срок.

Ранее «Наполи» объявил, что положительный тест сдали главный тренер Лучано Спаллетти, защитник Мариу Руй и еще три представителя клуба. До этого также стало известно, что заразились еще четыре игрока первой команды: Кевин Малькюи, Эльиф Эльмас, Ирвинг Лосано и Виктор Осимхен.

Матч «Ювентус» — «Наполи» должен состояться 6 января. Начало в 22.45 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Ротенберг разогнал всех тренеров и теперь будет рулить сам. Хорошо, что это случилось не в сборной
Токаев ввел в Алма-Ате и Мангистауской области режим ЧП
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное