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Спаллетти и еще четыре представителя «Наполи» заразились коронавирусом

22:17
Лучано Спаллетти. Фото ФК «Наполи»
Лучано Спаллетти. Фото ФК «Наполи»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что болезнь у специалиста проходить бессимптомно. Он находится на самоизоляции в соответствии с протоколом.

Также положительные тесты сдали защитник Мариу Руй, голкипер команды U19 Валерио Боффелли, еще один представитель тренерского штаба и экипировщик. Все они также на самоизоляции.

Следующий матч в чемпионате Италии «Наполи» должен провести 6 января против «Ювентуса».

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное