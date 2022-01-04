Спаллетти и еще четыре представителя «Наполи» заразились коронавирусом
22:17
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
Указано, что болезнь у специалиста проходить бессимптомно. Он находится на самоизоляции в соответствии с протоколом.
Также положительные тесты сдали защитник Мариу Руй, голкипер команды U19 Валерио Боффелли, еще один представитель тренерского штаба и экипировщик. Все они также на самоизоляции.
Следующий матч в чемпионате Италии «Наполи» должен провести 6 января против «Ювентуса».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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