Центральный матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» состоится 8 марта, в воскресенье, сообщает Football Italia. Начало встречи — 22.45 (мск).

Такое решение было принято после отсрочек матчей из-за вспышки коронавируса в Италии. Из-за этого будет сдвинут 27-й тур чемпионата Италии, матчи которого должны были пройти 7-9 марта.

Полный список перенесенных игр:

8 марта

«Парма» — СПАЛ (17.00 — по мск.)

«Милан» — «Дженоа» (17.00)

«Сампдория» — «Верона» (17.00)

«Удинезе» — «Фиорентина» (20.00)

«Ювентус» — «Интер» (22.45)

9 марта

«Сассуоло» — «Брешиа» (20.30)

Все игры серии А будут проводиться до 3 апреля без зрителей.

«Ювентус» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» — 3-я строчка и 54 балла.