Матч «Ювентус» — «Интер» состоится 8 марта, несмотря на вспышку коронавируса
Центральный матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» состоится 8 марта, в воскресенье, сообщает Football Italia. Начало встречи — 22.45 (мск).
Такое решение было принято после отсрочек матчей из-за вспышки коронавируса в Италии. Из-за этого будет сдвинут 27-й тур чемпионата Италии, матчи которого должны были пройти 7-9 марта.
Полный список перенесенных игр:
8 марта
«Парма» — СПАЛ (17.00 — по мск.)
«Милан» — «Дженоа» (17.00)
«Сампдория» — «Верона» (17.00)
«Удинезе» — «Фиорентина» (20.00)
«Ювентус» — «Интер» (22.45)
9 марта
«Сассуоло» — «Брешиа» (20.30)
Все игры серии А будут проводиться до 3 апреля без зрителей.
«Ювентус» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» — 3-я строчка и 54 балла.
#Juventus v #Inter will indeed be this Sunday evening!#SerieA #JuveInter pic.twitter.com/G1ZsT07li5— footballitalia (@footballitalia) March 5, 2020