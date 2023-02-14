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Сегодня, 19:33

Массимо Оддо назначен новым главным тренером СПАЛа

Мария Гусева
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СПАЛ на официальном сайте объявил о назначении Массимо Оддо на пост главного тренера клуба.

Срок соглашения с 46-летним итальянским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с автоматическим продлением еще на один год в случае сохранения прописки в серии В.

Оддо заменит на посту главного тренера Даниеле де Росси.

На данный момент СПАЛ занимает 18-е место в турнирной таблице серии В, набрав 24 очка в 24 матчах.

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