Массимо Оддо назначен новым главным тренером СПАЛа

СПАЛ на официальном сайте объявил о назначении Массимо Оддо на пост главного тренера клуба.

Срок соглашения с 46-летним итальянским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с автоматическим продлением еще на один год в случае сохранения прописки в серии В.

Оддо заменит на посту главного тренера Даниеле де Росси.

На данный момент СПАЛ занимает 18-е место в турнирной таблице серии В, набрав 24 очка в 24 матчах.