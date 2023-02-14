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Де Врей сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с «Интером»

Руслан Минаев
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Защитник «Интера» Стефан де Врей поделился мнением о своем будущем.

«Мы в очень хороших отношениях с «Интером», мы ведем переговоры о новом контракте, так что посмотрим, что из этого выйдет.

Интерес из Испании? Мой агент уже говорил это, я сосредоточен на играх, а там посмотрим», — цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что де Врею было предложено новое соглашение до 2025 года. Зарплата 30-летнего голландца составит 3,8 миллиона евро за сезон.

Летом у де Врея заканчивается действующий контракт, и он может уйти в другой клуб на правах свободного агента. Игроком активно интересуются «Тоттенхэм», «Севилья» и «Атлетико».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне де Врей провел 21 матч во всех турнирах и забил 1 гол.

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