Наумов назвал хорошим знаком признание Миранчука лучшим игроком месяца

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о признании полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком «Аталанты» в январе.

«Это очень хороший результат! Рад за Алексея, за всех болельщиков. Может, это первый шажок к тому, что тренер будет ему больше доверять, давать игрового времени. Хочу верить, что он полностью раскроется. Признание специалистами лучшим игроком месяца — это хороший знак», — приводит слова Наумова Betonmobile.

Миранчук был признан лучшим игроком «Аталанты» в январе. В прошедшем месяце 28-летний россиянин провел за клуб 5 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.