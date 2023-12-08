Мартинес назвал главных конкурентов «Интера»

Нападающий Лаутаро Мартинес не считает, что единственным соперником «Интера» в борьбе за чемпионский титул станет «Ювентус». Он также верит в силы «Милана» и «Наполи».

««Ювентус» — основной соперник? Я бы не сказал так, мы боремся и с «Миланом», и с «Наполи», не сбрасываем их со счетов. Чемпионат очень длинный, даже первый круг еще не закончился», — цитирует слова Мартинеса pianetamilan.it.

«Интер» лидирует в турнирной таблице серии А, «Ювентус» идет вторым.