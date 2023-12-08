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Кьеллини рассказал о желании вернуться в «Ювентус»

Виктория Кравченко
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Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини планирует в скором будущем вернуться в «Ювентус». В американском клубе он выступает с лета 2022 года. В туринском клубе он играл 15 лет.

«Я вижу в своем будущем только «Ювентус». Не знаю, в каком качестве я туда вернусь, но я провёл в этом клубе почти половину своей жизни. Я по-прежнему близок с «Юве», и я очень рад, что команда хорошо проводит нынешний сезон. Не могу дождаться, когда снова окажусь на стадионе», — цитируют итальянские СМИ 39-летнего игрока.

После 14 туров серии А «Юве» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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8.12 22:45
Ювентус – Наполи
 - : -
9.12 17:00
Верона – Лацио
 - : -
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Аталанта – Милан
 - : -
9.12 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
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Фрозиноне – Торино
 - : -
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Монца – Дженоа
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Доменико Берарди

Сассуоло

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Маркус Тюрам

Интер

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Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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Даниэль Болока

Сассуоло

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