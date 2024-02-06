Маротта заявил, что не хотел подписывать Роналду в «Ювентус»

Бывший исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта назвал причины своего ухода туринского клуба в 2018 года. Он проработал в команде 18 лет.

«Было справедливо уважать желание клуба. Я частично не был согласен с подписанием Роналду. Уровень этого игрока я не оспариваю, но сделка была сложной в финансовом плане. Это был не тот элемент, который вызвал раскол; цикл закончился, и нам пришлось меняться», — цитирует Маротту итальянские СМИ.

На данный момент функционер работает в «Интере» генеральным директором.

Роналду играл в «МЮ» с 2003 по 2009 год и с 2021-го по 2022-й.