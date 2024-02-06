«Милан» готов отпустить Леау за 175 миллионов евро

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау доступен для трансфера за сумму в размере 175 миллионов евро, сообщает журналист Себастиен Денис в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, пункт об отступных его контракте с миланцами активен с 5 по 15 июля 2028 года включительно.

Сам Леау хотел бы выступать в Англии или Испании. Он считает, что его цикл в «Милане» подходит к концу.

Сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает игрока в качестве варианта для замены форварда Килиана Мбаппе, который может уйти в «Реал».

24-летний португалец выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей за красно-черных, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач.