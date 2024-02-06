Новый главный тренер «Ромы» недоволен поведением Паредеса в матче с «Кальяри»

Новый главный тренер «Ромы» Даниэле де России раскритиковал одноклубника Леандро Паредеса за желтую карточку в матче 23-го тура серии А против «Кальяри» (4:0).

«Я всегда поддерживаю то, когда одноклубники защищают друг друга. Но при счете 4:0 нужно вести себя немного умнее. Нельзя допускать такого поведения и получать ненужные предупреждения. Это настоящая глупость», — цитирует тренера Football-Italia.

После победы «Рома» набрала 38 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице серии А.