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Сегодня, 10:24

Новый главный тренер «Ромы» недоволен поведением Паредеса в матче с «Кальяри»

Виктория Кравченко
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Новый главный тренер «Ромы» Даниэле де России раскритиковал одноклубника Леандро Паредеса за желтую карточку в матче 23-го тура серии А против «Кальяри» (4:0).

«Я всегда поддерживаю то, когда одноклубники защищают друг друга. Но при счете 4:0 нужно вести себя немного умнее. Нельзя допускать такого поведения и получать ненужные предупреждения. Это настоящая глупость», — цитирует тренера Football-Italia.

После победы «Рома» набрала 38 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице серии А.

Даниеле Де Росси
Леандро Паредес
ФК Кальяри
ФК Рома
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 22 18 3 1 51-10 57
2
 Ювентус 23 16 5 2 36-14 53
3
 Милан 23 15 4 4 46-27 49
4
 Аталанта 22 12 3 7 40-22 39
5
 Рома 23 11 5 7 40-26 38
6
 Болонья 22 9 9 4 29-22 36
7
 Наполи 22 10 5 7 32-26 35
8
 Лацио 22 10 4 8 25-23 34
9
 Фиорентина 22 10 4 8 31-25 34
10
 Торино 22 8 8 6 20-19 32
11
 Монца 23 7 8 8 21-28 29
12
 Дженоа 23 7 8 8 24-26 29
13
 Лечче 23 5 9 9 24-33 24
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 Фрозиноне 23 6 5 12 31-44 23
15
 Сассуоло 22 5 4 13 28-41 19
16
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
17
 Верона 23 4 6 13 21-32 18
18
 Кальяри 23 4 6 13 21-42 18
19
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 Салернитана 23 2 7 14 19-44 13
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