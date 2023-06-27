Маркус Тюрам прибыл на медосмотр в «Интере»

Нападающий Маркус Тюрам прибыл на медосмотр «Интера», сообщает журналист Даниэле Мари.

Ранее сообщалось, что форвард подпишет 5-летний контракт с итальянской командой.

Тюрам выступает за «Боруссию» с июля 2019 года.

В сезоне-2022/23 он забил 16 голов и сделал 7 результативных передач в 32 матчах за команду во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2023 года.