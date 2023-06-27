Пирло возглавит «Сампдорию»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Сампдорию», сообщает Джанлука ди Марицио. Он провел уже три встречи с владельцем клуба Андреа Радриццани.

По данным источника, контракт специалиста будет рассчитан на два года и может быть продлен еще на один сезон.

Последний клуб, в котором работал специалист, был «Фатих Карагюмрюк». Итальянец возглавлял команду с июня 2022 года по май 2023-го.

По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Сампдория» заняла 20-е место и вылетела в серию B.