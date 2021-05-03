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Маркизио и его семья заразились коронавирусом

17:25
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Жена бывшего полузащитника «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио Роберта Синополи сообщила, что их семья заразилась коронавирусом.

«Мы сдали положительные тесты. Все сесья столкнулась с этим вирусом», — написала Роберта в Instagram.

Семья воспитывает двоих детей — Леонардо и Давиде. Как отметила женщина, заболел только один сын.

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