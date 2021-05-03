Сарри будет получать в «Роме» 4 миллиона евро в год
22:12
Итальянский специалист Маурицио Сарри близок к тому, чтобы возглавить «Рому», утверждает Sky Sport Italia.
Зарплата экс-тренера «Ювентуса» будет составлять 4 миллиона евро в год без учета бонусов. Ему предлагают контракт на два сезона.
В настоящий момент 62-летний итальянец находится без работы. Его последним клубом был «Ювентус», который он покинул в августе 2020 года.
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю