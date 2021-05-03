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Сарри будет получать в «Роме» 4 миллиона евро в год

22:12
Маурицио Сарри. Фото Reuters
Маурицио Сарри. Фото Reuters
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Итальянский специалист Маурицио Сарри близок к тому, чтобы возглавить «Рому», утверждает Sky Sport Italia.

Зарплата экс-тренера «Ювентуса» будет составлять 4 миллиона евро в год без учета бонусов. Ему предлагают контракт на два сезона.

В настоящий момент 62-летний итальянец находится без работы. Его последним клубом был «Ювентус», который он покинул в августе 2020 года.

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