Сарри будет получать в «Роме» 4 миллиона евро в год

Итальянский специалист Маурицио Сарри близок к тому, чтобы возглавить «Рому», утверждает Sky Sport Italia.

Зарплата экс-тренера «Ювентуса» будет составлять 4 миллиона евро в год без учета бонусов. Ему предлагают контракт на два сезона.

В настоящий момент 62-летний итальянец находится без работы. Его последним клубом был «Ювентус», который он покинул в августе 2020 года.