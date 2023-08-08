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Сегодня, 01:08

Марио Руи хочет покинуть «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Наполи» Марио Руи сообщил руководству, что в случае предложения от другого клуба хотел бы покинуть клуб, информирует сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.

32-летний португалец имеет действующий контракт до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Руи с 2017 года выступает за «Наполи». В прошлом сезоне он сыграл в 28 матчах во всех турнирах и сделал 8 голевых передач.

Футбол
ФК Наполи
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