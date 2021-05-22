Марио Балотелли покинет «Монцу» летом
Нападающий Марио Балотелли покинет «Монцу» по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клуб не станет продлевать контракт с 30-летним форвардом. Сообщается, что в соглашении 30-летнего итальянца был прописан пункт об автоматическом продлении в случае выхода команды в серию а, но «Монца» проиграла в финале плей-офф за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Италии.
Mario #Balotelli is set to change another team this summer. #Monza — after losing Serie B Playoff — will not extend his contract (there was an option for another season, if Monza go to Serie A) and the striker will be a free agent soon. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) May 22, 2021
Балотелли выступал за «Монцу» с декабря 2020 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 14 матчей, на его счету 6 голов и 1 результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю