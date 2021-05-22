Райола хочет до 20 миллионов евро комиссионных за продление контракта Доннаруммы
«Милан» и вратарь Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему не могут договориться об условиях нового контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Стороны расходятся в вопросе зарплаты: «россонери» предлагают 22-летнему игроку 8 миллионов евро в год, сторона футболиста хочет 10 млн.
Также не удается достичь согласия по вопросу срока договора: «Милан» хочет подписать контракт на пять лет, агент голкипера Мино Райола настаивает на двух годах.
Еще одним препятствием в переговорах являются запросы Райолы: представитель Доннаруммы хочет получить до 20 миллиона евро комиссионных. Сумма будет зависеть от условий контракта футболиста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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