Левандовски рассказал, сколько он мог бы забить в серии А

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о том, сколько он мог бы забить в серии А.

«Конечно, я мог бы сыграть больше игр — 38 вместо 34. Я забил несколько голов клубам серии А в Лиге чемпионов. Честно говоря, не знаю, это будет зависеть от команды. Может быть, это будет не так просто, потому что это очень тактическая лига, но я никогда особо об этом не думал », — приводит слова Левандовски Sportweek.