Левандовски рассказал, сколько он мог бы забить в серии А
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о том, сколько он мог бы забить в серии А.
«Конечно, я мог бы сыграть больше игр — 38 вместо 34. Я забил несколько голов клубам серии А в Лиге чемпионов. Честно говоря, не знаю, это будет зависеть от команды. Может быть, это будет не так просто, потому что это очень тактическая лига, но я никогда особо об этом не думал», — приводит слова Левандовски Sportweek.
В текущем сезоне 32-летний поляк провел 39 матчей за «Баварию», в которых забил 47 голов и сделал 8 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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