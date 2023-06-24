«Аль-Хиляль» предложил Аллегри контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год

«Аль-Хиляль» сделал улучшенное предложение главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, чтобы убедить его возглавить клуб, сообщает Rai Sport.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии предлагает Аллегри трехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год. Кроме того, если он согласится возглавить «Аль-Хиляль», то может получить подписной бонус в размере 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Аллегри отклонил первое предложение «Аль-Хиляля».