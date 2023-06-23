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Сегодня, 16:22

Фабрицио Романо: «Ньюкасл» приобрел у «Милана» Тонали за рекордную сумму

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Милана» Сандро Тонали переходит в «Ньюкасл», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки составила 70 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Это рекордная цена за продажу итальянского игрока.

Игрок уже прошел медицинское обследование, контракты готовы. Тонали подпишет соглашение до 2029 года на 7 миллионов евро в год плюс 2 миллиона евро в качестве бонуса.

23-летний итальянец выступает за «Милан» с сентября 2020 года, контракт до лета 2027. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Сандро Тонали
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«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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Кремонезе – Салернитана
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Интер

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 24 1 7
Риккардо Орсолини

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