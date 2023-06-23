Фабрицио Романо: «Ньюкасл» приобрел у «Милана» Тонали за рекордную сумму

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали переходит в «Ньюкасл», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки составила 70 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Это рекордная цена за продажу итальянского игрока.

Игрок уже прошел медицинское обследование, контракты готовы. Тонали подпишет соглашение до 2029 года на 7 миллионов евро в год плюс 2 миллиона евро в качестве бонуса.

23-летний итальянец выступает за «Милан» с сентября 2020 года, контракт до лета 2027. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.