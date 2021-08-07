«Манчестер Юнайтед» получит бонусы в случае перехода Лукаку из «Интера» в «Челси»
21:42
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку близок к переходу из «Интера» в «Челси». Сумма сделки составит около 115 миллионов евро, сообщает The Athletic.
Бывший клуб бельгийца — «Манчестер Юнайтед» — претендует на часть от суммы сделки. «Красные дьяволы» могут получить порядка 4 млн евро от трансфера Лукаку по условиям, на которых Ромелу в 2019 году перешел из «МЮ» в «Интер». В сделке было указано, что «Юнайтед» получит процент от общей суммы перепродажи, а не только от прибыли. «Интер», напомним, купил Лукаку за сумму до 80 млн.
Читайте также
«С таким судейством художественная гимнастика на грани вылета из олимпийской программы». Ирина Винер-Усманова — о кошмаре в Токио
Россия — чемпион! Разгромили в шикарном стиле словаков и второй раз подряд взяли золото супертурнира
Какие шансы у России обогнать Великобританию и Японию в медальном зачете? Расклады на конец Олимпиады
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю