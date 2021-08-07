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«Манчестер Юнайтед» получит бонусы в случае перехода Лукаку из «Интера» в «Челси»

21:42
Ромелу Лукаку. Фото AFP
Ромелу Лукаку. Фото AFP
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку близок к переходу из «Интера» в «Челси». Сумма сделки составит около 115 миллионов евро, сообщает The Athletic.

Бывший клуб бельгийца — «Манчестер Юнайтед» — претендует на часть от суммы сделки. «Красные дьяволы» могут получить порядка 4 млн евро от трансфера Лукаку по условиям, на которых Ромелу в 2019 году перешел из «МЮ» в «Интер». В сделке было указано, что «Юнайтед» получит процент от общей суммы перепродажи, а не только от прибыли. «Интер», напомним, купил Лукаку за сумму до 80 млн.

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Иван Шитик все материалы автора

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