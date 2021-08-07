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На следующей неделе Лукаку прилетит в Лондон для заключения контракта с «Челси»

23:25
Ромелу Лукаку. Фото УЕФА.
Ромелу Лукаку. Фото УЕФА.
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку твердо намерен перейти в «Челси», пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

На следующей неделе бельгиец прилетит в Лондон, где пройдет медобследование, после чего подпишет контракт. Сейчас утверждается план поездки.

У 28-летнего игрока уже согласованы условия личного контракта с лондонцами до 2026 года с зарплатой в 15 миллионов евро в год. Также форвард получит бонус при подписании в размере 3 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лукаку провел 44 матча во всех соревнованиях, забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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