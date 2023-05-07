«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов евро за защитника «Наполи» Ким Мин Джэ

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что с 1 по 15 июля корейского защитника можно будет выкупить за 45 миллионов евро — такое условие прописано в контракте Ким Мин Джэ с неаполитанцами. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить больше указанной суммы, чтобы получить преимущество перед конкурентами.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 42 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.