«Ювентус» обыграл «Аталанту» и поднялся на второе место в cерии А

«Ювентус» на выезде обыграл «Аталанту» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Счет открыл нападающий Сэмюэль Айлинг на 56-й минуте встречи. На 90+8-й минуте форвард Душан Влахович удвоил преимущество своей команды.

«Ювентус» набрал 66 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице серии А. «Аталанта» располагается на 6-й строчке — 58 очков.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Кремонезе» 14 мая. «Аталанта» встретится с «Салернитаной» на день раньше.