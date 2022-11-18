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Мальдини вспомнил, как играл с «Миланом» против «Наполи»

Виктория Кравченко
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини вспомнил об игре против «Наполи», который сейчас оторвался на 8 очков в турнирной таблице серии А.

«Это были лучшие годы итальянского футбола. У нас была невероятная команда, но и у них так же, был Марадона, да и другие великие игроки. Для нас то время было началом прекрасной двадцатипятилетки, полной успехов. Надеюсь, так будет и сейчас», — цитирует Мальдини pianetamilan.it.

Функционер играл в «Милане» с 1984 по 2009 год. Сейсас клуб с 31 очком идет на втором месте в таблице серии А.

Паоло Мальдини
ФК Милан
ФК Наполи
0
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Мальдини отреагировал на вручение ему награды «Лучшему спортивному директору 2022 года»
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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36 тур
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38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
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Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

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Интер

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Жерар Деулофеу

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Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

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Наполи

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И К Ж
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Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

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