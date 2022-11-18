Мальдини вспомнил, как играл с «Миланом» против «Наполи»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини вспомнил об игре против «Наполи», который сейчас оторвался на 8 очков в турнирной таблице серии А.

«Это были лучшие годы итальянского футбола. У нас была невероятная команда, но и у них так же, был Марадона, да и другие великие игроки. Для нас то время было началом прекрасной двадцатипятилетки, полной успехов. Надеюсь, так будет и сейчас», — цитирует Мальдини pianetamilan.it.

Функционер играл в «Милане» с 1984 по 2009 год. Сейсас клуб с 31 очком идет на втором месте в таблице серии А.