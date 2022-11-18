Защитник «Динамо» Сазонов оценил прогресс Хвичи в «Наполи»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов отметил прогресс своего напарника по сборной Грузии и полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — молодец, очень сильно прибавил. Мы с ним пересекались, когда он был еще в «Рубине». Но такого, чтобы лично общались или проводили время, — не было», — цитирует защитника Sport24.

Оба игрока были вызваны в сборную Грузии на товарищеский матч с Марокко (0:3). Сазонов дебютировал за грузинскую сборную. Кварацхелия в матче не учувствовал.

В текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.