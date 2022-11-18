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Сегодня, 13:50

Защитник «Динамо» Сазонов оценил прогресс Хвичи в «Наполи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов отметил прогресс своего напарника по сборной Грузии и полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — молодец, очень сильно прибавил. Мы с ним пересекались, когда он был еще в «Рубине». Но такого, чтобы лично общались или проводили время, — не было», — цитирует защитника Sport24.

Оба игрока были вызваны в сборную Грузии на товарищеский матч с Марокко (0:3). Сазонов дебютировал за грузинскую сборную. Кварацхелия в матче не учувствовал.

В текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-18-sazonov-khvicha-molodets-ochen-silno-pribavil
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Саба Сазонов
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
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 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
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Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

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Интер

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П
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Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

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Эмполи

 13 1 1
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Ювентус

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