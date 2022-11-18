Мальдини отреагировал на вручение ему награды «Лучшему спортивному директору 2022 года»

Паоло Мальдини прокомментировал награду, которая была ему вручена как лучшему спортивному директору серии А в 2022 году.

«Всегда приятно получить приз. Но я не чистый спортивный директор. Скорее смесь технического директора со спортивным, это должность, которой нет в других клубах. Сперва мне она казалась непривычной, но сейчас она доставляет мне большое удовольствие», — цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

Паоло Мальдини стал техническим директором клуба летом 2019 года. «Милан» после 15 туров идет на втором месте в таблице серии А с 33 очками.