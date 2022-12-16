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Сегодня, 09:29

Мальдини рассказал о состоянии «Милана» перед началом второй половины сезона

Виктория Кравченко
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал об ожиданиях от второй части сезона чемпионата Италии.

«Команда в относительном порядке, мы находится в процессе подготовки. Наша цель — быть готовыми к 4 января, потому что потом снова начнется плотный график», — цитирует Мальдини pianetamilan.it.

4 января «Милан» сыграет с «Салернитаной» в 16-м туре серии А. Начало — в 14.30 мск.

Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 15 матчах.

Паоло Мальдини
ФК Милан
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
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Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

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Интер

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Лацио

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Удинезе

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Хвича Кварацхелия

Наполи

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И К Ж
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Мортен Юльманн

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