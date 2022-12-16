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Скончался известный сербский экс-футболист и тренер Синиша Михайлович

Иван Шитик
Корреспондент
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Синиша Михайлович.
Фото Global Look Press
Синиша Михайлович.
Фото AFP
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16 декабря 2022 года скончался известный сербский экс-футболист и тренер Синиша Михайлович, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что 53-летний специалист был госпитализирован в связи с плохим состоянием из-за лейкемии, которой он болел с 2019 года.

Состояние Михайловича резко начало ухудшаться 10 дней назад.

Большую часть профессиональной карьеры Михайлович провел в Италии, где выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Он дважды становился чемпионом Италии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе римского клуба становился победителем Кубка обладателей кубков.

В качестве главного тренера он возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино» и «Спортинг».

Также непродолжительный период времени Михайлович был главным тренером сборной Сербии. Будучи игроком он отыграл за национальную команду (в том числе Югославии) 63 матча и забил 9 голов.

Синиша Михайлович
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1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
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Виктор Осимхен

Наполи

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Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

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Алекс Сандру

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