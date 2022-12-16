Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 06:45

Мальдини прокомментировал выступление игроков «Милана» на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал выступление игроков итальянского клуба на ЧМ-2022.

В турнире приняли участие три футболиста команды — Рафаэл Леау, Тео Эрнандес и Оливье Жиру. Двое из них сыграют в финале ЧМ.

«Рафаэл забил два гола на ЧМ, это неплохо. Он не очень много сыграл, но, думаю, получил нужный ему опыт. Что касается Тео и Оливье, то они были протагонистами с самого начала. Я горжусь, что эти парни выбрались в финал чемпионата мира», — цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

В финале ЧМ-2022 сыграют Франция и Аргентина. Встреча пройдет 18 декабря.

Оливье Жиру
Паоло Мальдини
Тео Эрнандес
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Финал для Месси, чемпионы остановили команду-сенсацию: события 1/2 финала ЧМ-2022
Новые иномарки в автосалонах закончатся через месяц
Зеленский назвал условие разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Маркизио рассказал о силе сборной Франции на ЧМ-2022
Мальдини рассказал, что во время ЧМ-2022 он не общался с игроками «Милана»
Дзенга оценил игру Месси на ЧМ-2022 и похвалил тренера Аргентины
Агуэро посетил тренировку сборной Аргенитны перед финалом ЧМ-2022
Крамарич не удивлен, что сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022
Сборная Португалии попрощалась с Сантушем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили: «Кварацхелия в РПЛ был просто хорошим игроком, а в Италии стал классным футболистом»

Мальдини рассказал, что во время ЧМ-2022 он не общался с игроками «Милана»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости