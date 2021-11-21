Мальдини: «Ибрагимовича поддержал заключение контракта с Жиру»

Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что о реакции нападающего команды Златана Ибрагимовича на трансфер форварда Оливье Жиру из «Челси».

«Ибрагимовича поддержал заключение контракта с Жиру, — приводит слова Мальдини Sky Sport Italia. — Златану понравился Оливье. Но роли в «Милане» ясны. По опыту знаю, что видение игрока отличается от видения директора».

Напомним, 35-летний француз подписал контракт с миланским клубом в июле 2021 года. В нынешнем сезоне Жиру забил четыре мяча в 12 матчах. У 40-летнего Ибрагимовича пять голов и три голевые передачи в девяти встречах.

После 13 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице.