Лукас Торрейра близок к переходу в «Фиорентину»
19:28
Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра близок к переходу в «Фиорентину», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб готов взять 25-летнего уругвайца в аренду с последующей опцией выкупа.
Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета проинформировал игрока, что не рассчитывает на него в этом сезоне.
В сезоне-2020/2021 Торрейра на правах аренды выступал за испанский «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
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