Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра близок к переходу в «Фиорентину», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб готов взять 25-летнего уругвайца в аренду с последующей опцией выкупа.

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета проинформировал игрока, что не рассчитывает на него в этом сезоне.

В сезоне-2020/2021 Торрейра на правах аренды выступал за испанский «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.