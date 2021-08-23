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Лукас Торрейра близок к переходу в «Фиорентину»

19:28
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра близок к переходу в «Фиорентину», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб готов взять 25-летнего уругвайца в аренду с последующей опцией выкупа.

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета проинформировал игрока, что не рассчитывает на него в этом сезоне.

В сезоне-2020/2021 Торрейра на правах аренды выступал за испанский «Атлетико». Он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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