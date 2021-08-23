Нзонзи хочет получить 1,5 миллиона евро при расторжении контракта с «Ромой»
18:23
«Рома» готова бесплатно отпустить полузащитника Стивена Нзонзи. Однако 32-летний футболист хочет получить 1,5 миллиона евро компенсации за расторжение контракта с римским клубом, сообщает журналист Николо Скира.
Сам футболист уже получил предложение от клуба «Аль-Райян». Он может заключить с командой из Катара соглашение до 2023 года.
В сезоне-2020/2021 Нзонзи выступал за «Ренн» на правах аренды. Всего он сыграл за французский клуб 39 матчей, в которых забил один гол.
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