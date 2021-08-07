Лукаку попросил «Интер» о продаже и хочет присоединиться к «Челси» до Суперкубка УЕФА
16:20
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассчитывает покинуть команду в ближайшее время, пишет журналист Николо Скира.
Бельгиец уже попросил итальянский клуб о своей продаже. Лукаку хочет присоединиться к «Челси» до Суперкубка УЕФА.
У 28-летнего игрока уже согласованы условия личного контракта с лондонцами до 2026 года с зарплатой в 15 миллионов евро в год. Также форвард получит бонус при подписании в размере 3 миллионов евро.
Отмечается, что «Интер» ждет нового предложения от «Челси» в районе 120 миллионов евро.
В прошлом сезоне Лукаку провел 44 матча во всех соревнованиях, забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.
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